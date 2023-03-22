Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что разведданные для атаки могла предоставить американская разведка.

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Джанкой важен для русской армии

Он пояснил, что Джанкой является важным логистическим узлом для снабжения боеприпасами и военной амуницией группировки российских войск на временно оккупированных территориях Украины.

"Военные поставки сейчас идут через него, ведь Крымский мост работает в ограниченном режиме. Это некий военный хаб, куда стекается амуниция и оттуда расходится по линии фронта – в сторону Херсона, Мелитополя, Армянска", – заявил Свитан.

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По словам полковника, скорее всего ракеты "Калибр", ставшие мишенью для беспилотников, транспортировались с помощью полувагонов – вагонов без крыши. Один такой полувагон может перевозить 4 "Калибра".

Было прослежено перемещение "Калибров". Возможно, нам в этом помогли американцы, потому что у них зуб за уничтожение их беспилотника MQ-9 Reaper,

– отметил он.

Удар нанесли китайские беспилотники

Свитан добавил, что, судя по опубликованным самими россиянами фото, для атаки на железнодорожный узел в Джанкое применяли беспилотники Mugin-5 китайского производства. Он имеет размер 3 на 5 метров, способен лететь на 700 – 800 км, при скорости полета 100 – 150 км. Боевая нагрузка – 25 кг взрывчатки.

"Этого достаточно, чтобы разнести открытый полувагон. Возможно, это не повлечет за собой детонацию ракеты, но точно повредит до состояния, которое не позволит ее использовать", – подчеркнул военный эксперт.

Он подчеркнул, что сразу после атаки украинская разведка сообщила о ее предварительных результатах, а впоследствии станет известно, сколько всего ракет было повреждено.

У нас, наверное, Буданов стоит за спиной Путина и читает все, что ему приносят каждое утро,

– резюмировал Свитан.

Важно! В Главном управлении разведки МО Украины рассказали, что в результате "хлопка" в Джанкое уничтожены российские ракеты "Калибр НК". Они назвали это "подготовкой временно оккупированного Крыма к деоккупации."

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