Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що розвіддані для атаки могла надати американська розвідка.

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Джанкой важливий для російської армії

Він пояснив, що Джанкой є важливим логістичним вузлом для постачання боєприпасів та військової амуніції угрупуванню російських військ на тимчасово окупованих територіях України.

"Військове постачання зараз йде через нього, адже Кримський міст працює в обмеженому режимі. Це такий собі військовий хаб, куди стікається амуніція і звідти розходиться по лінії фронту – в сторону Херсона, Мелітополя, Армянська", – заявив Світан.

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За словами полковника, скоріш за все ракети "Калібр", які стали мішенню для безпілотників, транспортувались за допомогою напіввагонів – вагонів без даху. Один такий напіввагон може перевозити 4 "Калібри".

Було простежено переміщення "Калібрів". Можливо, нам у цьому допомогли американці, бо мають зуб за знищення їхнього безпілотника MQ-9 Reaper,

– зазначив він.

Удар завдали китайські безпілотники

Світан додав, що, судячи з опублікованих самими росіянами фото, для атаки на залізничний вузол в Джанкої застосовували безпілотники Mugin-5 китайського виробництва. Він має розмір 3 на 5 метрів, здатний летіти на 700 – 800 кілометрів, при швидкості польоту 100 – 150 кілометрів. Бойове навантаження – 25 кілограмів вибухівки.

"Цього достатньо, щоб рознести відкритий напіввагон. Можливо, це не спричинить детонацію ракети, але точно пошкодить до стану, який не дозволить її використовувати", – підкреслив військовий експерт.

Він наголосив, що одразу після атаки українська розвідка повідомила про її попередні результати, а згодом стане відомо, скільки всього ракет було пошкоджено.

У нас, напевно, Буданов стоїть за спиною Путіна і читає все, що йому приносять кожного ранку,

– резюмував Світан.

Важливо! У Головному управлінні розвідки МО України розповіли, що внаслідок "бавовни" у Джанкої знищені російські ракети "Калібр НК". Вони назвали це "підготовкою тимчасово окупованого Криму до деокупації."

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