Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что Енакиево и Горловка стали военным хабом оккупантов для направлений в сторону Торецка и Константиновки. Именно там, на старых складах или непрофильных предприятиях, враг сосредотачивает склады и сборочные заводы, в частности, дронов.

Цель ударов по ВОТ

Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что в так называемом торговом центре в Енакиево, где раздавались взрывы, находилось отделение, где россияне обрабатывали боевые части некоторых дронов. В подготовке к атаке могла помочь разведка, ведь город находится под оккупацией уже 12 лет. Именно партизаны работают: показывают, куда наносить удары в режиме корректировки.

Естественно, что эта "Галактика" наконец взлетела в воздух. Еще раз повторю: несколько часов повторная детонация. Поэтому попали точно,

– подчеркнул он.

"Свитан" раскрыл главную цель ударов по ВОТ: смотрите видео

Помимо этого направления, еще больший военный хаб работает также на направлении Донецк – Макеевка – Ясиноватая. Там расположено большое количество механико-электромеханических и литейных предприятий. Последний населенный пункт своеобразной агломерации ориентирован на движение в сторону Покровска, Мирнограда. В то же время Енакиево, Горловка – в сторону Константиновки.

"Поэтому было важно, конечно, добраться до этих складов. Не первый и не последний раз. Я думаю, также будет несколько волн по зачистке этого хаба, особенно от военного присутствия россиян", – полковник запаса ВСУ.

Свитан добавил, что эти направления сейчас как никогда важны для противника, ведь накануне наступательных операций в ходе летней военной кампании они выходят именно через них. На транзитные склады враг завозит основные резервы, накопленные за последние полгода, и стратегические резервы.