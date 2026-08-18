Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що Єнакієве та Горлівка стали військовим хабом окупантів для напрямків в бік Торецька та Костянтинівки. Саме там на старих складах або непрофільних підприємствах ворог зосереджує склади та заводи складання, зокрема, дронів.

Ціль ударів по ТОТ

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що в так званому торговому центрі в Єнакієвому, де лунали вибухи, було відділення, де росіяни обробляли бойові частини деяких дронів. У підготовці до атаки могла допомогти розвідка, адже місто перебуває під окупацією вже 12 років. Саме працюють партизани: показують, куди відпрацювати у режимі коригування.

Природно, що ця "Галактика" нарешті злетіла в повітря. Знову ж повторюся: кілька годин повторна детонація. Тому правильно влучили,

– підкреслив він.

Світан розкрив головну ціль ударів по ТОТ: дивіться відео

Крім цього напрямку, ще більший військовий хаб працює також на напрямку Донецьк – Макіївка – Ясинувата. Там розташована велика кількість механіко-електромеханічних, ливарних підприємств. Останній населений пункт своєрідної агломерації заточений на рух у бік Покровська, Мирнограда. Водночас Єнакієве, Горлівка – у бік Костянтинівки.

"Тому важливо було, звичайно, дістатися до цих складів. Не перший, не останній раз. Я думаю, також буде кілька хвиль по зачистці цього хабу, а особливо від військової присутності росіян" – полковник запасу ЗСУ.

Світан додав, що ці напрямки зараз як ніколи важливі для противника, адже напередодні наступальних операцій в ході літньої військової кампанії вони виходять саме через них. До транзитних складів ворог завозить основні резерви, накопичені за останні пів року, та стратегічні резерви.