Россия нанесла два удара по Харькову: что известно о последствиях

Российские военные в очередной раз обстреляли Харьков. Утром 28 июля агрессоры выпустили две ракеты по Слободскому району города.

Вражеский удар был направлен на одно из транспортных предприятий города. Подробнее о последствиях обстрела рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Специфический удар по Харькову

Утром 28 июля Харьков оказался под российскими обстрелами. Оккупанты ударили двумя ракетами по Слободскому району Харькова. Предварительно эксперты определили, что россияне выпустили ракеты типа "Х", однако неизвестно какой именно маркировки. Эта информация требует дополнительного уточнения.

Местные рассказали, что звук ракет, которые пролетали над домами, был очень специфическим. Многим он напомнил пролет истребителей, которых немало было в начале полномасштабного вторжения. К тому же взрывы были не очень громкими.

К счастью, в результате российских обстрелов не было пострадавших и погибших.

Удары нанесли по одному из транспортных предприятий района. По факту этого военного преступления открыто уголовное производство,

– рассказал Дмитрий Чубенко, представитель Харьковской прокуратуры.

Обстрелы Харьковщины

Россияне ударили не только по Харькову, но и по области. В частности, утром били по Богуславке, использовав для этого ФАБ-500. Удар был по сельскохозяйственному предприятию. К счастью, обошлось без раненых и жертв.

За минувшие сутки 27 июля оккупанты обстреляли Малиновку, повредив частное предприятие. Также ударили по Кругляковке Купянского района – там, к сожалению, есть раненый человек.

Всего с начала этой недели в Харьковской области ранены 39 человек (больше всего – в Лозовой) в результате российских обстрелов. Однако цифры могут измениться, их уточняют. Кроме того, Россия унесла жизни 8 человек из разных населенных пунктов Харьковской области.

По области оккупанты начали чаще выпускать "Искандеры". Обстрелы КАБами, FPV-дронами и БпЛА также не останавливаются.