Взрывы в Харькове – город атаковали ударные БпЛА

Харьков под утро 11 июля оказался под ударом вражеских беспилотников. В городе прогремели взрывы.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Взрывы в Харькове утром 11 июля: что известно

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 05:17 утра. Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА непосредственно для города.

В 05:3 городской голова Харькова Игорь Терехов написал в социальных сетях, что город атаковали ударные беспилотники. Чуть раньше о взрывах в городе написали СМИ местные и Харьковская ОВА.

На момент публикации воздушная атака на Харьков продолжалась. Также в это же время раздавались взрывы в Сумах.

Ранее ночью взрывы раздавались в Харьковской области. Из сообщений властей известно, что враг массированно атаковал Чугуевскую громаду. Там произошли прилеты, повлекшие много разрушений. Также, к сожалению, есть пострадавшие.

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