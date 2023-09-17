Взрывы в Харькове, Россия выпустила ракеты по Украине: хронология 571 дня войны

Россия не прекращает попыток захватить Украину, однако ВСУ мощно отвоевывают каждый клочок нашей земли. В частности, недавно стало известно об освобождении Андреевки Донецкой области.

Какая ситуация в разных областях Украины, на фронте и в дипломатической сфере – читайте в текст и 24 Канала.

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