Взрывы в Харькове, Россия выпустила ракеты по Украине: хронология 571 дня войны
Россия не прекращает попыток захватить Украину, однако ВСУ мощно отвоевывают каждый клочок нашей земли. В частности, недавно стало известно об освобождении Андреевки Донецкой области.
Какая ситуация в разных областях Украины, на фронте и в дипломатической сфере – читайте в текст и 24 Канала.
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Россия атаковала Харьков баллистическими ракетами С-300 из Белгорода. В городе слышали ориентировочно 4 взрыва, по разным данным россияне запустили 5 или 6 ракет. Данные о последствиях власти не сообщали.
Дрон над Москвой
Взрывы в Харькове
Россия атаковала Харьков баллистическими ракетами С-300 из Белгорода. В городе слышали ориентировочно 4 взрыва, по разным данным россияне запустили 5 или 6 ракет. Данные о последствиях власти не сообщали.