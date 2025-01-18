Взрывы в Хмельницкой области: "Шахед" заметили возле Староконстантинова

Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами" ночью 18 января. Долетели вражеские дроны и до Запада, в частности до Староконстантинова Хмельницкой области.

Взрывы в области раздались примерно после 2:45. Перед этим там объявили тревогу. Предварительно, в Хмельницкой области работала ПВО. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Снова "Шахеды атаковали Хмельнитчину

По данным мониторинговых ресурсов, залетал сюда вражеский ударный дрон из Житомирской области. Перед этим Воздушные силы сообщали, что БПЛА находился в центре Житомирской области и двигался на восток.

В 2:45 военные предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Хмельницкой области и через мгновение в области объявили тревогу.

Впоследствии в Воздушных силах рассказали, что вражеский ударный БПЛА находится на востоке Староконстантинова. Потом появилась информация о взрывах и работе ПВО в Хмельницкой области. Предварительно вражеский дрон удалось сбить.

Отбой в Хмельницкой области объявили в 3:34.

Заметим, что россияне атакуют "Шахедами" Хмельнитчину чуть ли не каждый день. В основном дроны летят на Староконстантинов. Также бьют по области периодически ракетами. В последний раз под таким ударом Хмельнитчина оказалась 15 января. Тогда враг совершил пуски Х-101 из стратегической авиации и "Калибров" с акватории Черного моря. До этого терроризировал Украину "Шахедами".