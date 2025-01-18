Вибухи в області пролунали приблизно після 2:45. Перед цим там оголосили тривогу. Попередньо, на Хмельниччині працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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За даним моніторингових ресурсів, залітав сюди ворожий ударний дрон із Житомирщини. Перед цим Повітряні сили повідомляли, що БпЛА перебував у центрі Житомирщини та рухався на Схід.

О 2:45 військові попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА на Хмельниччині та за мить в області оголосили тривогу.

Згодом у Повітряних силах розповіли, що ворожий ударний БпЛА перебуває на сході Старокостянтинова. Опісля з'явилася інформація про вибухи та роботу ППО на Хмельниччині. Попередньо, ворожий дрон вдалося збити.

Станом на 3:05 повітряна тривога на Хмельниччині тривала.