В Хмельницком раздались взрывы во время атаки БПЛА: повреждены дома, возник пожар

В ночь на 9 ноября в Хмельницком прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги. Российские военные атаковали город реактивными беспилотниками.

Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.

Обстрел Хмельницкого с помощью дронов произошел 9 ноября: что известно?

Воздушную тревогу в Хмельницкой области, а именно в Хмельницком районе, объявили в 00:06, сразу в начале суток 9 ноября. В это время в украинском небе летали реактивные и другие виды беспилотников российской армии.

Около 00:38 стало известно о взрывах в регионе, в частности их слышали в самом Хмельницком. Об угрозе для города как раз предупреждали Воздушные силы.

На момент публикации информации о последствиях не было. Атака дронов на Украину продолжается.

Обновление на 01:30. В результате атаки повреждены частные жилые дома, возник пожар. Информации о пострадавших нет, как сообщили в ОВА.

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Добавим, что вечером 8 ноября враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Белоцерковской общины в Киевской области. Почему в населенных пунктах возможны перебои с электроснабжением и внеплановые изменения графиков отключений.