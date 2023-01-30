В Иране снова взрывы: в сети пишут, что БпЛА атаковали военную колонну и штаб КСИР

Уже вторую ночь в Иране раздаются взрывы. По предварительным данным, в городе Мехабад возник мощный пожар, а по колонне КСИР нанесли удар на границе Сирии и Ирака.

По предварительным данным, перед взрывами в Мехабаде и в Аль-Камале на границе Сирии и Ирака перед взрывами был слышен гул самолетов. Однако официальный Тегеран уже традиционно все опровергает и отрицает, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Удар по Ирану нанес все же Израиль, – источники WSJ

Взрывы в Мехабаде: Тегеран говорит о горении травы

Около 22:00 по Киеву появились первые сообщения о взрывах в иранском городе Мехабад в Западном Азербайджане недалеко от границы с Ираком. Впоследствии появились кадры, на которых виден пожар. В сети пишут, что после гула самолетов раздались взрывы, а потом уже вспыхнул пожар.

Пожар в Мехабаде: смотрите видео

Однако впоследствии Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что пожар на опубликованных кадрах – результат возгорания травы, а никаких взрывов вроде бы не было.

"Грузовики с фруктами и овощами": удар по колонне КСИР

По словам офицера израильской армии Игаля Левина на государственном телеканале Израиля Кан-11 сообщили, что неизвестные самолеты нанесли удар по иранскому конвою из 25 грузовиков в районе Абу-Кемаль на границе Сирии и Ирака. Впоследствии появились сообщения о большом количестве карет скорой помощи, отправившихся к месту ударов.



Вероятные последствия ударов по иранскому конвою в Сирии / Фото с телеграмму Игаля Левина

Тегеран также прокомментировал данную информацию. Однако там заявили, что якобы кто-то нанес удар по грузовикам с овощами и фруктами. Однако по предварительным данным, грузовики принадлежат КСИР. Есть также информация о непосредственной атаке по штаб-квартире часовых.

В то же время, сами же часовые революции распространяют фото беспилотника, который якобы упал на севере Ирака в провинции Киркук. Происхождение беспилотника неизвестно.



Упавший в Ираке беспилотник / Фото с телеграмму Игаля Левина

Предыдущая неспокойная ночь в Иране

Ночью 29 января в Иране раздались взрывы на ряде военных объектов. Однако Тегеран заявил, что якобы их противовоздушная оборона сбила один из беспилотников, а два других взорвались над складом, нанеся незначительные повреждения крыши.

Глава иранского МИД Хоссейн Амир-Абдоллахян назвал взрыв трусливым ударом. Заместитель офицера по вопросам политической безопасности города Исфахан Мохаммадрез Джан Нишари сказал, что "убытки и причины этого инцидента выясняются, а расследование – продолжается".

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что взрывы в Иране – это удары Израиля, ведь Тель-Авив совместно с Вашингтоном якобы ищут способы сдерживать ядерные и военные амбиции Тегерана.