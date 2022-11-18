Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. Что будет происходить в Ивано-Франковской области 18 ноября, читайте далее.

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Почему на Прикарпатье можно услышать звуки взрывов 18 ноября

Глава Ивано-Франковской ОВА объясняет, что в регионе будут проводить военные учения 18 ноября. Поэтому местные могут слышать взрывы.

Пугаться этих звуков не стоит, отмечает Светлана Онищук. Однако при условии, что они раздаются в период, когда нет воздушной тревоги.

Обратите внимание! Враг регулярно наносит массированные атаки по территории Украины. Он попадает как в объекты критической инфраструктуры, так и в жилые дома. Если слышите сигнал воздушной тревоги – не игнорируйте его. Это может спасти вашу жизнь.

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Мэр Ивано-Франковска призывает местных выехать из города на зимний период

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив посоветовал жителям города переехать в окрестные поселки на зиму. Дело в том, что ситуация с электроснабжением неутешительна.

Восстановительные работы в энергосистеме занимают время. Света может быть не несколько дней.

Кроме того, россияне продолжают наносить массированные удары по критической инфраструктуре. Поэтому уже 53 многоэтажки в Ивано-Франковске остались без отопления.

Марцинкив добавил, что город готовит пункты обогрева для жителей многоэтажек. Однако всех приютить точно не смогут.

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