Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Що відбуватиметься на Івано-Франківщині 18 листопада, читайте далі.

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Чому на Прикарпатті можна почути звуки вибухів 18 листопада

Голова Івано-Франківської ОВА пояснює, що в регіоні проводитимуть військові навчання 18 листопада. Через це місцеві можуть чути вибухи.

Лякатися цих звуків не варто, зауважує Світлана Онищук. Однак за умови, що вони лунають у період, коли немає повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Ворог регулярно завдає масованих атак по території України. Він влучає як в об'єкти критичної інфраструктури, так і в житлові будинки. Якщо чуєте сигнал повітряної тривоги – не ігноруйте його. Це може врятувати ваше життя.

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Мер Івано-Франківська закликає місцевих виїхати з міста на зимовий період

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків порадив жителям міста переїхати в навколишні селища на зиму. Річ у тім, що ситуація з електропостачанням невтішна.

Відновлювальні роботи в енергосистемі займають певний час. Світла може не бути декілька днів.

Крім того, росіяни продовжують завдавати масованих ударів по критичній інфраструктурі. Через це вже 53 багатоповерхівки в Івано-Франківську залишилися без опалення.

Марцінків додав, що місто готує пункти обігріву для мешканців багатоповерхівок. Проте всіх прихистити точно не зможуть.

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