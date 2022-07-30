В воздух взлетела российская техника: мэр Энергодара рассказал подробности о ночных взрывах

В оккупированном Энергодаре ночью 30 июля прогремели взрывы. Известно, что в воздух взлетели 3 единицы военной техники россии.

Вражеская техника преграждала въезд в гостиницу "ОП ЗАЭС", где и произошли взрывы и пожар. Детали рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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В Энергодаре ночью было "горячо"

По словам Орлова, в первом микрорайоне перед гостиницей "ОП ЗАЭС" прозвучало несколько взрывов. Затем вспыхнул пожар, который спасатели тушили с привлечением специальной техники.

Пока известно, что в воздух взлетели 3 единицы военной техники россии, которая преграждала подъезд к гостинице,

– добавил мэр.

Среди гражданских жителей пострадавших нет. Однако в домах, расположенных рядом, выбило окна.

Орлов заметил, что вокруг этой "ночной истории" есть много домыслов. Однако чиновник призвал доверять только официальным источникам информации и ждать проверенных и достоверных подробностей.

Что этому предшествовало

Ночью местные жители Энергодара сообщили, что вспыхнула гостиница, куда заселились оккупанты.

В сети писали, что слышно хаотическую стрельбу и визг раненых оккупантов.

Кроме того, по городу пронесся запах дыма.

Интересно – раньше в оккупированном Энергодаре тоже раздавались взрывы: видео