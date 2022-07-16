В Каменском ВСУ сбили вражескую ракету над промышленной зоной: пострадал мужчина

В Днепропетровской области очень напряженные сутки – враг обстреливает областной центр и населенные пункты региона. К сожалению, не обошлось без жертв и раненых.

Иногда люди страдают даже от обломков вражеских ракет, сбиваемых нашими защитниками. В частности, такой случай произошел в Каменском.

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В Каменском от обломков ракеты пострадал мужчина

В Каменском пока все относительно спокойно, если не учитывать тот факт, что вчера наши военные сбили вражескую ракету над промышленной зоной города. Прошло без разрушений, однако один человек пострадал от обломков. Раненый мужчина находится в больнице, его состояние стабильное.

Враг атаковал Днепр и область

Вечером 15 февраля россияне пустили 6 ракет по Днепру. 4 из них удалось сбить силам ПВО. По уточненной информации, в результате этого обстрела погибли 3 человека, 16 ранены.

К утру российская армия накрыла огнем Никопольский район. Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Одна женщина ранена и находится в больнице.

В Криворожском районе под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская общины. К счастью, обошлось без пострадавших.

К слову, за прошедшие сутки враг нанес массированные ракетные, артиллерийские и минометные удары по Украине. Кроме Днепра есть погибшие в Чугуеве, а также на Сумщине и на Донетчине.

Накануне в Кременчуге показали обломок ракеты, которую силы ПВО сбили во время атаки Днепра.

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