В Киеве взрывы: по вражеским целям работала ПВО

В Киеве утром 11 октября прогремели взрывы. Предварительно, противовоздушная оборона сработала по российскому ударному беспилотнику, который пытался атаковать столицу.

О взрывах сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Жителей столицы призвали находиться в укрытиях до отбоя.

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"В столице слышны звуки взрывов – работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", – говорится в сообщении.

Также сообщалось о взрывах в пригородах столицы.

На данный момент данных о последствиях воздушной атаки пока не сообщалось. Мониторинговые каналы фиксировали 1 беспилотник, который двигался непосредственно к Киеву. 4 БпЛА фиксировали в Киевской области, а еще 1 – в районе Борисполя.

В 6:25 в Киеве объявили отбой тревоги.