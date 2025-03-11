Россияне пытались нанести удар по Киеву: какие последствия вражеской атаки в области

Ночью 11 марта россияне в очередной раз атаковали Киевскую область беспилотниками. Там работали силы ПВО, зафиксированы сбитые вражеские цели.

К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника Киевской ОГА Николая Калашника и Киевскую городскую военную администрацию.

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Дроны пытались атаковать Киев

В столице Украины воздушная тревога продолжалась 2 часа 45 минут – с 23:04 до 01:49. На подступах к городу зафиксировано 37 российских БпЛА.

Средства ПВО уничтожили 29 из них, остальные вражеские дроны – локально потеряны или покинули воздушное пространство. Информация о повреждениях или пострадавших из-за падения обломков в Киеве отсутствует.

Последствия атаки на Киевщине

Сейчас оперативные группы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий российского обстрела. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.

В Бориспольском районе обломки сбитых вражеских целей повредили 7 частных домов и 2 автомобиля. В зданиях выбиты окна, посечены фасады и кровля.

Кроме того, в Бориспольском и Обуховском районах загорелся травяной настил – пожары ликвидировали.

К слову, ночью российские войска атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М и 126 беспилотниками. Кроме Киевской, пострадали Донецкая, Харьковская и Сумская области. В частности, в Одессе загорелся частный жилой дом, склад детских игрушек и резервуар с топливом.