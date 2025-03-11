На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на тимчасового виконувача обов'язків начальника Київської ОВА Миколу Калашника та Київську міську військову адміністрацію.

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Дрони намагалися атакувати Київ

У столиці України повітряна тривога тривала 2 години 45 хвилин – з 23:04 до 01:49. На підступах до міста зафіксовано 37 російських БпЛА.

Засоби ППО знищили 29 із них, решта ворожих дронів – локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Інформація про пошкодження чи постраждалих через падіння уламків у Києві відсутня.

Наслідки атаки на Київщині

Наразі оперативні групи продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків російського обстрілу. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

В Бориспільському районі уламки збитих ворожих цілей пошкодили 7 приватних будинків та 2 автомобілі. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади та покрівля.

Окрім того, в Бориспільському та Обухівському районах загорівся трав'яний настил – пожежі ліквідували.

До слова, уночі російські війська атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М і 126 безпілотниками. Окрім Київщини, постраждали Донеччина, Харківщина та Сумщина. Зокрема, в Одесі загорівся приватний житловий будинок, склад дитячих іграшок та резервуар з пальним.