В Киевской области утром слышали взрывы: загорелся объект критической инфраструктуры

Утром 14 января в Киеве и области прогремели несколько взрывов. Воздушной тревоги не было.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что около 6 утра были слышны звуки взрывов. Что стало причиной – неизвестно.

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Что известно об утренних взрывах в Киеве и области

По информации Кулебы, на одном из объектов критической инфраструктуры есть возгорание. На месте работают соответствующие службы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Отметим, что пропагандистские телеграм-каналы начали писать о якобы наступлении из Беларуси. На самом же деле утренние звуки взрывов в столице и области не связаны с военными действиями. Об этом сообщил командующий группировкой Сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как в ВСУ прокомментировали взрывы

В ВСУ подчеркнули, что никаких наступательных действий врага с Севера пока нет. По информации Павлюка, взрывы не связаны с угрозой из воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями.

"Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с Севера", – заявил Павлюк.

Он отметил, что если бы была угроза, то киевляне и жители области услышали сигналы воздушной тревоги. Причины взрывов должны сообщить впоследствии.

Днем ранее в области уничтожали взрывоопасные предметы

13 января в окрестностях столицы пиротехники уничтожали взрывоопасные предметы. Об этом сообщили в КГВА. Отмечалось, что разминирование будут производить в Бучанском и Вышгородском районах.

Так что жителей области призвали не паниковать, когда они услышат звуки взрывов.

Взрывы в Запорожье

Утром 14 января взрывы прогремели в Запорожье. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что оккупанты утром снова атаковали город. Информация о взрывах и их последствиях уточняются.

Он призывает жителей города и области срочно пройти в укрытие и находиться там до окончания воздушной тревоги.