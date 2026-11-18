Россия нанесла удар по Киеву с помощью ударных беспилотников. В результате падения обломков вражеского беспилотника на территории предприятия возник пожар

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно о последствиях удара?

В Соломенском районе Киева в результате падения обломков на территорию предприятия загорелись грузовые автомобили.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 17:09. Уже в 17:14 местные телеграм-каналы сообщали о взрывах в столице.

В 17:41 мэр Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе обломки упали на территорию предприятия. Там возник пожар и загорелись грузовые автомобили. На месте работают спасатели.

Позже, в 17:46, мэр уточнил информацию о пострадавших. В течение дня в Киеве пострадали три человека. Одного из них медики госпитализировали, еще двум оказали помощь амбулаторно.

Напомним, 18 ноября Россия уже атаковала Киев реактивными беспилотниками. В столице раздавались взрывы, а последствия вражеской атаки зафиксировали в нескольких районах города. В частности, в Деснянском районе обломки дрона упали на территорию школы.