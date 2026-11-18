Кличко повідомив про атаку на Київ / Shutterstock, ілюстративне
Росія завдала удару по Києву ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника на території підприємства виникла пожежа.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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Що відомо про наслідки удару?
У Солом'янському районі Києва внаслідок падіння уламків на територію підприємства загорілися вантажні автомобілі.
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 17:09. Уже о 17:14 місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи в столиці.
О 17:41 міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Солом'янському районі уламки впали на територію підприємства. Там виникла пожежа та загорілися вантажні автомобілі. На місці працюють надзвичайники.
Згодом, о 17:46, мер уточнив інформацію про постраждалих. Упродовж дня в Києві травмувалися троє людей. Одного з них медики госпіталізували, ще двом надали допомогу амбулаторно.
Нагадаємо, 18 листопада Росія вже атакувала Київ реактивними безпілотниками. У столиці лунали вибухи, а наслідки ворожої атаки зафіксували в кількох районах міста. Зокрема, в Деснянському уламки дрона впали на території школи.
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