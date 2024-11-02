Атака ударных БпЛА на Киев продолжается: в районе Виноградаря работают силы ПВО

Россия продолжает атаковать Киев ударными БпЛА. В городе работает ПВО.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА. В результате падения обломков БпЛА есть повреждения жилой застройки.

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Каковы последствия очередной атаки на Киев

В 12:11 глава КГВА Сергей Попко сообщил, что в столице работает ПВО.

Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,

– говорится в сообщении.

Несколькими минутами ранее Попко сообщил, что в результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировали падение обломков в Днепровском районе на территории жилой застройки.

Пострадали два легковых автомобиля. К счастью, обошлось без пожара и пострадавших.

В 13:10 городской голова Виталий Кличко сообщил, что вражеские БПЛА снова атакуют Киев. Силы ПВО работают в районе Виноградаря.

Напомним, что в ночь на 2 ноября Россия выпустила по Украине ракету и 71 БПЛА. По состоянию на 11:00 сбито 39 вражеских БпЛА, 21 беспилотник локально потеряно, еще 5 – вернулись в Россию.