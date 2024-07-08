Отмечается, что временно не будут работать 6 станций метро "красной" ветки. О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме власти пообещали проинформировать дополнительно.

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Изменения в работе метро Киева

В Киевском метро поезда "красной" линии временно курсируют от станции "Академгородок" только до "Арсенальной".

Движение поездов наземной частью от станции "Днепр" до станции "Лесная" временно не осуществляется,

– указали в КГГА.

Сообщается, что ограничения в работе "красной" линии метро введены из соображений безопасности и для полного обследования открытого участка после массированного ракетного обстрела столицы.

Отметим, что по данным Воздушных сил, враг бил по Украине баллистикой, крылатыми ракетами, в частности Х-101, а также гиперзвуковыми ракетами типа "Кинжал". Всего было зафиксировано 38 воздушных целей. Если говорить о столице, то в Киеве пострадало 7 районов. Под ударом в этот день оказалась и детская больница "Охматдет".