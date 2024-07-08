Зазначається, що тимчасово не працюватимуть 6 станцій метро "червоної" гілки. Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі влада пообіцяла проінформувати додатково.

Дивіться також Били ракетами – постраждала лікарня "Охматдит": усе, що відомо про обстріл Києва 8 липня

Зміни у роботі метро Києва

У Київському метро поїзди "червоної" лінії тимчасово курсують від станції "Академмістечко" лише до "Арсенальної".

Рух поїздів наземною частиною від станції "Дніпро" до станції "Лісова" тимчасово не здійснюється,

– вказали у КМДА.

Повідомляється, що обмеження в роботі "червоної" лінії метро введені з міркувань безпеки та для повного обстеження відкритої ділянки після масованого ракетного обстрілу столиці.

Зазначимо, що за даними Повітряних сил, ворог бив по Україні балістикою, крилатими ракетами, зокрема Х-101, а також гіперзвуковими ракетами типу "Кинджал". Всього було зафіксовано 38 повітряних цілей. Якщо говорити про столицю, то у Києві постраждало 7 районів. Під ударом цього дня опинилася і дитяча лікарня "Охматдит".