Об этом в эфире 24 Канала рассказала эксперт по безопасности дорожного движения Ольга Дробишева. По ее словам, атаки врага на киевские мосты – это не только проблема столичного трафика. Это может иметь более ощутимые последствия для страны. Но все зависит от степени повреждения мостов.

В чем опасность?

Как подчеркнула эксперт, мосты через Днепр в Киеве являются национальными транспортными артериями, обеспечивающими пассажирские, продовольственные и военные перевозки. Ежедневно метро Киева используют около 700 тысяч пассажиров. Также около 300 тысяч автомобилей ежедневно пересекают киевские мосты.

В случае повреждения киевских мостов людям придется пользоваться мостами за пределами столицы. Это ударит и по бизнесу, ведь возрастут расходы на логистику.

Если будет нарушена возможность перевозки людей и товаров, это нанесет существенный экономический ущерб. Возрастут расходы, а людям придется уезжать или искать новую работу,

– подчеркнула Дробишева.

Также через Киев проходят ключевые железнодорожные и автомобильные пути в Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую и другие области. Возможные повреждения затруднят логистику в Левобережную Украину.

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