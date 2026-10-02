Про це в ефірі 24 Каналу розповіла експертка з безпеки дорожнього руху Ольга Дробишева. За її словами, атаки ворога на київські мости – не лише проблема столичного трафіку. Це може мати відчутніші наслідки для країни. Але все залежить від рівня ураження мостів.

У чому небезпека?

Як наголосила експертка, мости через Дніпро в Києві є національними транспортними артеріями, які забезпечують пасажирські, продовольчі та військові перевезення. Кожного дня метром Києва користуються близько 700 тисяч пасажирів. Також близько 300 тисяч автівок щодня перетинають київські мости.

У разі пошкоджень київських мостів людям доведеться користуватися мостами поза межами столиці. Це вдарить і по бізнесу, адже зростуть витрати на логістику.

Якщо буде порушена можливість транспортування людей і товарів, це завдасть суттєвого економічного удару. Зростуть витрати, а людям доведеться виїжджати або шукати нову роботу,

– наголосила Дробишева.

Також через Київ проходять ключові залізничні та автомобільні шляхи до Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та інших областей. Можливі пошкодження ускладнять логістику до Лівобережної України.

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