Взрывы в Киеве: ПВО отражает атаку реактивных дронов

Россия вновь нанесла удар по Киеву с помощью реактивных беспилотников. Взрывы услышали жители столицы.

О работе ПВО сообщили в КГВА. 24 Канал пишет, что нам известно на данный момент.

Что известно об обстреле Киева в ночь на 21 сентября?

Воздушная тревога в Киеве была отменена лишь через 25 минут после полуночи, и несколько часов сирены не звучали. Но в 03:40 карта тревог в районе столицы Украины снова "пожелтела" – по сообщениям Воздушных сил, туда направлялись реактивные дроны российской армии.

Через несколько минут киевляне услышали громкие звуки – взрывы и работу сил Противовоздушной обороны. О последнем предупредили в Киевской городской военной администрации, а вместе с тем призвали жителей города находиться в укрытиях.

О возможных последствиях обстрела врага подробной информации на момент публикации власти еще не предоставляли.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или ударах БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что этой ночью враг массированно атаковал Запорожье. В городе пострадали жилые многоэтажки, учебное заведение и торговый центр. Пришлось тушить масштабные пожары.