В Киеве после взрывов главный вокзал открыт для пассажиров с билетами, – Укрзализныця

Утром 17 октября российские оккупанты обстреляли Киев. Однако в Укрзализныце отметили, что все отправления и прибытие поездов будут проходить согласно графику.

Около 06:00 в большинстве регионов Украины, в частности в Киевской области, прозвучала воздушная тревога. Позже стало известно, что россияне попали ракетами в Шевченковский район столицы.

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Все железнодорожные перевозки будут проходить по графику

После "прилетов" у жителей Киева появились опасения относительно того, будут ли должным образом работать железнодорожные перевозки. В пресс-службе "Украинской железной дороги" отметили, что проблем с этим не будет.

Все поезда отправляются из Киева и прибывают в столицу по графику. Главный вокзал города открыт для пассажиров с билетами, подземные укрытия работают, ожидание рейса возможно в укрытиях,

– написали в телеграме организации.

Кроме того, сообщили, что посадка и высадка пассажиров на станциях Киев-Пассажирский и Дарница осуществляется через подземные переходы. А кольцевая электричка продолжает движение по столице четко по расписанию.

Что известно об утреннем обстреле столицы

О прилетах сразу сообщили в мэрии Киева. Виталий Кличко около 7 утра сказал, что прилетело в центр столицы и в Шевченковский район. Всех горожан он призвал оставаться в укрытиях.

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Через полчаса Кличко сообщил, что захватчики выпустили дроны-камикадзе по городу. В Шевченковском районе в результате "прилета" вспыхнул пожар в нежилом доме и повреждены несколько жилых домов.

Глава города заверил, что работают пожарные подразделения. Также на место выехала бригада медиков. Информация о пострадавших на 08:20 уточняется.

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