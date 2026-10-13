Взрывы в Киеве: столицу атаковали реактивные БПЛА

В Киеве во время ночной, 13 октября, воздушной тревоги раздались взрывы в результате атаки реактивных беспилотников. Противовоздушная оборона отражает атаку.

Ранее днем над столицей также нависала угроза баллистической атаки. 24 Канал пишет, что нам известно на данный момент.

Что известно об обстреле Киева в ночь на 13 октября?

"Желтую" воздушную тревогу в Киеве объявили ночью 13 октября в 04:30 (это уже второй раз за несколько часов). Столице Украины в очередной раз угрожали ударные реактивные БПЛА российской армии.

О приближении вражеских целей сообщали Воздушные силы в социальных сетях. Несколько раз в городе слышались взрывы, а также звуки работы сил Противовоздушной обороны.

Киевская городская военная администрация и представители мэрии на момент публикации еще не предоставляли подробных данных о возможных последствиях обстрела. Атака продолжается.

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Добавим, что в это же время угроза воздушных ударов существовала и для других регионов. Поздно вечером взрывы гремели в Ровненской области, а ночью – в Николаеве.