Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. Ранее звучала информация, что оккупанты впервые ударили КАБом по Кривому Рогу. Впрочем, скорее всего, это было несколько иное оружие.

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Чем Россия ударила по Кривому Рогу

Как отметил Криволап, корректируемая авиабомба – это обычная фугасная авиационная бомба (ФАБ). Там чугунный корпус, взрывчатка и детонатор. Оккупанты пристраивают к ней модуль планирования и коррекции, который оснащен средствами наведения. Так они создали КАБ.

Была информация, что по Кривому Рогу ударили бомбой "Гром-Е1". У нее другая дальность, чем в КАБа.

"Гром-Е1" – это уже такая ракета-бомба. Она является более или менее аэродинамической формы. КАБ летает на 80-90 километров. Это оружие летает на 120 километров. Были сообщения, что они хотели увеличить дальность до 140 километров. Но пока это не подтверждено,

– отметил Криволап.

Сообщалось, что вражеский самолет подлетел слишком близко к линии фронта. Вероятно, оккупанты смогли найти дыру в тактической ПВО или же как-то ее отвлекли.

Добавим, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что российские оккупанты, вероятно, ударили по городу именно "Гром-Е1".