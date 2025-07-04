Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап. Раніше лунала інформація, що окупанти вперше вдарили КАБом по Кривому Рогу. Утім, швидше за все, це була дещо інша зброя.

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Чим Росія вдарила по Кривому Рогу

Як наголосив Криволап, керована авіабомба – це звичайна фугасна авіаційна бомба (ФАБ). Там чугунний корпус, вибухівка та детонатор. Окупанти прилаштовують до неї модуль планерування та корекції, який оснащений засобами наведення. Так вони створили КАБ.

Була інформація, що по Кривому Рогу вдарили бомбою "Гром-Е1". Вона має дещо більшу дальність, ніж КАБ.

"Гром-Е1" – це вже така ракета-бомба. Вона є більш-менш аеродинамічної форми. КАБ літає на 80-90 кілометрів. Ця зброя літає на 120 кілометрів. Були повідомлення, що вони хотіли збільшити дальність до 140 кілометрів. Але поки це не підтверджено,

– зазначив Криволап.

Повідомлялося, що ворожий літак підлетів надто близько до лінії фронту. Ймовірно, окупанти змогли знайти дірку в тактичній ППО або ж якось її відволікли.

Додамо, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що російські окупанти, ймовірно, вдарили по місту саме "Гром-Е1".