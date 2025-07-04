Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в етері "Новини.Live".

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Чим росіяни атакували Кривий Ріг

Вілкул повідомив, що росіяни завдали комбінованого удару по Кривому Рогу вранці 4 липня. Спочатку ворог атакував кількома "Шахедами", два з яких влучили в підприємство цивільної інфраструктури.

Приблизно за пів години після першої хвилі по місту вдарили ще раз з повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області.

ПК "Схід" повідомило, що росіяни атакували Кривий Ріг з літака тактичної авіації, ймовірно, Су-34. Там зазначили, що повітряна ціль пролетіла понад 100 кілометрів.

За словами Вілкула, по місту, ймовірно, вдарили новою ракетою "Гром-1е", яка є гібридом між керованою бомбою і ракетою.

Наразі відомо про шістьох постраждалих, серед них – двоє працівників ДСНС, які ліквідовували наслідки після першої атаки, коли росіяни завдали повторного.

"Пожежа є дуже велика, тому що температура зараз 35, а на сонці – 50, і воно так пече і вітер добрий. Тому зараз ДСНС разом з Криворізьким міськводоканалом, який підвозить воду, всі цистерни з Кривого Рогу туди зараз направлені, тушать пожежу. Локалізація є, але ліквідації ще немає", – повідомив Вілкул.