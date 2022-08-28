На Криворожье раздавались взрывы: власти рассказали детали обстрелов
Около 18:00 в Криворожском районе слышали взрывы. Некоторые СМИ писали, что есть прилет в городе, однако в Кривом Роге все спокойно, чего не скажешь о некоторых общинах.
Начальник Криворожской ОВА Евгений Ситниченко рассказал, что были обстреляны Новопольская, Апостольская, Зеленодольская, Широковская и Карповская общины.
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Есть ли пострадавшие
Ситниченко заверил, что в результате этих обстрелов никто не пострадал. На остальных территориях Криворожья все спокойно.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук рассказал, что в результате обстрелов повреждено здание одного из предприятий. Также в жилом доме частично повреждена крыша.
Что происходит на прифронтовых территориях
Евгений Ситниченко отметил, что на границах, граничащих с Херсонской и Николаевской областью, ситуацию контролируют ВСУ. Враг не приблизился к Кривому Рогу ни на метр.
В то же время Николай Лукашук убежден, что регулярные обстрелы Криворожского района означают, что российские оккупанты хотят сдержать наступление наших защитников.
Я уже неоднократно отмечал: регулярно обстреливая Криворожский район, оккупанты хотят сковать силы наших защитников и не дать им продвинуться вперед.
– сказал Николай Лукашук.