В Кропивницком слышали звуки взрывов

В Кропивницком местные слышали звуки взрывов. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Несколько взрывов прогремели ночью 20 декабря. Причем воздушную тревогу объявили через несколько минут после этого.

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В других областях Юга, как Николаевская и Херсонская, тревога уже продолжалась на тот момент. О причинах и последствиях взрывов в Кропивницком узнаем впоследствии от уполномоченных государственных органов.

Отбой в области объявили в 4:38.

Атака россиян ночью 20 декабря

Оккупанты в ночь с 19 на 20 декабря не сдерживали себя от атак на украинцев и еще раз запустили по нашей территории несколько групп "Шахедов", причем с двух направлений – северного и южного. Тревогу объявляли во многих областях, но очагами атаки на этот раз оказались Киев, Хмельницкая область и Херсон.

Вокруг столицы, как известно, работали силы Противовоздушной обороны. В Киевской городской военной администрации сообщили, что, предварительно, все ударные беспилотники врага были уничтожены.

Из Херсона о вечерней атаке поступила досадная информация о 9 раненых людях, среди которых 4 детей. Семью – мать и троих детей – госпитализировали в среднем состоянии.

Этой ночью враг ударил и по Харькову: зафиксировано по меньшей мере два прилета от баллистического вооружения, как написал мэр города, у жилых домов.