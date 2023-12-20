Кілька вибухів пролунали вночі 20 грудня. Причім повітряну тривогу оголосили за кілька хвилин після цього.

Більше про нічну атаку Загроза сягнула Києва: росіяни запустили "Шахеди" з акваторії Чорного моря

В інших областях Півдня, як-от Миколаївська та Херсонська, тривога вже тривала на ту мить. Про причини та наслідки вибухів у Кропивницькому дізнаємося згодом від уповноважених державних органів.

Відбій в області оголосили о 04:38.

Атака росіян вночі 20 грудня

Окупанти в ніч з 19 на 20 грудня не стримували себе від атак на українців та вкотре запустили по нашій території кілька груп "Шахедів", причім із двох напрямків – північного та південного. Тривогу оголошували у багатьох областях, та осередками атаки цього разу виявилися Київ, Хмельницька область та Херсон.

Навколо столиці, як відомо, працювали сили Протиповітряної оборони. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що, попередньо, всі ударні безпілотники ворога були знищені.

З Херсона про вечірню атаку надійшла прикра інформація про 9 поранених людей, серед яких 4 дітей. Родину – матір та трьох дітей – госпіталізували у середньому стані.

Цієї ночі ворог ударив і по Харкову: зафіксовано щонайменше два прильоти від балістичного озброєння, як написав мер міста, біля житлових будинків.