Ночью 2 августа во временно оккупированном Крыму в разных районах прогремели взрывы. Местные "власти" никак не комментируют ситуацию, однако Крымский мост перекрыли на несколько часов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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Что известно о взрывах в Крыму?

После полуночи 2 августа во временно оккупированном Крыму начали раздаваться взрывы. Около 00:30 "Крымский ветер" сообщил, что вблизи Керчи в небо подняли авиацию, а местные жители слышали звуки, похожие на взрывы. Впоследствии появилось сообщение, что Крымский мост временно перекрыли.

В 01:45 в Керчи снова слышали сильный взрыв. Через несколько минут взрыв прогремел и вблизи села Юркино, неподалеку Керчи.

Также о мощных взрывах заявляют и местные жители Феодосии. По состоянию на 03:00 в городе и его окрестностях прогремело 9 взрывов.

Между тем Керченский мост уже более 3 часов закрыт для движения транспорта. Напомним, что во время угрозы атак россияне постоянно перекрывают Крымский мост.

К слову, взрывы ночью 2 августа раздавались и на территории России. В частности оккупанты утверждают, что неизвестные дроны атакуют Ростовскую область, Липецк и Рязань.