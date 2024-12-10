"Добрые" дроны посетили оккупированный Крым: работала ПВО

"Добрые" продолжают атаковать россиян. Во вторник, 10 декабря, беспилотники посетили временно оккупированный Крым.

Там прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ и российское минобороны.

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В Крыму якобы сбили 3 БпЛА

Примерно в 10:10 в Крыму объявили ракетную опасность, в частности, предупреждение получили жители Симферополя.

Через 20 минут на полуострове уже дали отбой.

Впоследствии минобороны России пожаловалось на то, что якобы 3 украинские БпЛА были уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова. А произошло это в промежутке между 10:40 и 11:10.

Местные сообщили, что взрывы слышали в Джанкойском районе со стороны Сиваша и Арабатской стрелки.

Напомним, что на днях украинские беспилотники атаковали российские цели в Черном море. Тогда были уничтожены системы наблюдения, которые россияне разместили на захваченных газовых платформах вблизи Крымского побережья.