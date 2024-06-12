Неспокойная ночка: в Крыму ночью раздавались взрывы, в Севастополе работала ПВО

Ночью 12 июня во временно оккупированном Крыму снова раздавались взрывы. Громыхало буквально по всей территории полуострова.

Предварительно, взрывы раздавались в Севастополе, Евпатории, Саках и Красноперекопске. Целая серия громких звуков фиксировалась в районе аэродрома Бельбек. Оккупанты как всегда заявили, что сбили все ракеты – что часто бывает далеко от правды.

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Взрывы в Крыму

Ночью 12 июня россияне снова жаловались на ракетную атаку на Крымский полуостров. Сообщается, что в 2:47, взрывы прогремели в Севастополе, уже через несколько минут – в Евпатории, Саках и Красноперекопске и продолжались в течение 8 – 10 минут. Также сообщалось о 1 – 2 взрывах в Армянске около 4:00. Последствия атаки были слышны по всему Крыму.

Известно, что российское ПВО только в Севастополе работало из районов Фиолента, села Флотское – балки Бермана, Казацкой бухты, Стрелковой бухты, ГРЭС, аэродрома Бельбек. В частности, в районе последнего местные слышали примерно 20 взрывов.

Взрывы в ночном Севастополе: смотрите видео

В 02:52 местный гауляйтер предупредил жителей полуострова о работе ПВО. Чуть больше чем через 20 минут Развожаев заявил об "отражении ракетной атаки". По его словам, все воздушные цели удалось сбить еще на подлоте. Однако, как мы знаем, слова россиян часто не совпадают с реальностью.

Телеграмм-канал "Крымский ветер" утверждает, что в районе Севастополя могли уничтожить очередной российский ЗРК С-400 – однако информация требует подтверждения.

Однако оккупационная "власть" признала, что "обломки" ракет упали на улице Комбрига Потапова и в районе Сахарной балки. Однако в своем стиле она заявила об отсутствии повреждений.

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