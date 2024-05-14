Это еще советские локации, – Свитан объяснил, как удалось ликвидировать ПВО россиян в Крыму

Украинские силы 13 мая совершили атаку на "тайную" российскую базу ПВО на горе Ай-Петри в оккупированном Крыму. В результате удара с применением, предположительно, ракет Storm Shadow, погиб командир воинской части Александр Кулаков.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что продолжается выполнение задачи по завоеванию и превосходству в воздухе украинских сил. После этого на "работу" должны выйти истребители F-16, когда они будут в Украине. Это позволит привлечь большое количество ракет к атаке, в частности по Крымскому мосту.

К теме Наши специалисты знают, куда бить, но нужно время и момент, – Евлаш о Крымском мосте

"Хороший улов"

Необходимо в первую очередь ликвидировать радиолокаторы россиян, их радиотехнические войска и зенитно-ракетные комплексы системы ПВО.

Эти ЗРК являются стационарными, потому что развертывание сил и средств ПВО происходит на холмах, в частности, на горе Ай-Петри, а также в районе Феодосии. Это еще советские локации, на них размещались еще старые системы ПВО, в основном, С-300,

– объяснил военный эксперт.

Эти локации хорошо знают в Украине, и после доразведки, уточнения и корректировки, происходит ликвидация этих зенитно-ракетных комплексов, радиолокаторов и систем управления. Именно там расположены и штабы ПВО и воинские части, которые контролируют это направление.

"За последние несколько месяцев уничтожены украинскими ракетами "Нептун", а также ракетами Storm Shadow/SCALP-EG несколько комплексов. Очередной удар по базе ПВО на горе Ай-Петри – "хороший улов". К этому приложила усилия украинская авиация: ракеты Storm Shadow или SCALP-EG были сброшены с самолета Су-24", – отметил Роман Свитан.

Ракеты Storm Shadow/SCALP-EG Storm Shadow – ракеты британско-французского производства, которые имеют 2 модификации: с дальностью поражения до 250 километров (в экспортном варианте) и 500 (560) километров (в базовом). Французская армия имеет на вооружении эти ракеты под названием SCALP-EG.

Больше о "хлопке" в оккупированном Крыму