Это еще советские локации, – Свитан объяснил, как удалось ликвидировать ПВО россиян в Крыму
Украинские силы 13 мая совершили атаку на "тайную" российскую базу ПВО на горе Ай-Петри в оккупированном Крыму. В результате удара с применением, предположительно, ракет Storm Shadow, погиб командир воинской части Александр Кулаков.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что продолжается выполнение задачи по завоеванию и превосходству в воздухе украинских сил. После этого на "работу" должны выйти истребители F-16, когда они будут в Украине. Это позволит привлечь большое количество ракет к атаке, в частности по Крымскому мосту.
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"Хороший улов"
Необходимо в первую очередь ликвидировать радиолокаторы россиян, их радиотехнические войска и зенитно-ракетные комплексы системы ПВО.
Эти ЗРК являются стационарными, потому что развертывание сил и средств ПВО происходит на холмах, в частности, на горе Ай-Петри, а также в районе Феодосии. Это еще советские локации, на них размещались еще старые системы ПВО, в основном, С-300,
– объяснил военный эксперт.
Эти локации хорошо знают в Украине, и после доразведки, уточнения и корректировки, происходит ликвидация этих зенитно-ракетных комплексов, радиолокаторов и систем управления. Именно там расположены и штабы ПВО и воинские части, которые контролируют это направление.
"За последние несколько месяцев уничтожены украинскими ракетами "Нептун", а также ракетами Storm Shadow/SCALP-EG несколько комплексов. Очередной удар по базе ПВО на горе Ай-Петри – "хороший улов". К этому приложила усилия украинская авиация: ракеты Storm Shadow или SCALP-EG были сброшены с самолета Су-24", – отметил Роман Свитан.
Ракеты Storm Shadow/SCALP-EGStorm Shadow – ракеты британско-французского производства, которые имеют 2 модификации: с дальностью поражения до 250 километров (в экспортном варианте) и 500 (560) километров (в базовом). Французская армия имеет на вооружении эти ракеты под названием SCALP-EG.
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- Утром 13 мая на полуострове снова было шумно. Оккупанты сообщили, что их силы ПВО якобы сбили 4 ракеты Storm Shadow и 7 дронов. Они якобы направлялись в сторону Севастополя.
- Позже появилась информация, что несколько ракет, вероятно, Storm Shadow, атаковали российскую воинскую часть 85683 на горе Ай-Петри в оккупированном Крыму. Там была размещена "тайная" военная база ПВО 3 радиотехнического полка вооруженных сил России.
- В результате атаки погиб командир воинской части Александр Кулаков. Также сообщалось о гибели еще одного россиянина, кроме того, о раненых.
- Еще в советское время на вершине горы Ай-Петри был расположен Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО. После оккупации Крыма россияне в 2014 году сформировали 3 радиотехнический полк на базе 40 радиотехнической бригады Воздушных сил Украины.