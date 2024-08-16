Во время атаки на Крым могли поразить паромную переправу и катер, – Братчук

В ночь на 16 августа в Крыму раздавались взрывы. Предварительно, есть попадания, о которых россияне решили не упоминать.

Утром минобороны России “победно” отчитывалось о сбивании дронов и морских катеров. Однако представитель украинской добровольческой армии “Юг” Сергей Братчук сообщил, что есть попадания.

Смотрите также Оккупанты заявили об атаке на Крым и перечислили, что туда летело

Вероятные последствия ночной атаки на Крым

По словам Плетенчука, в результате атаки на Крым 16 августа могут быть поражены паромная переправа в порту Керчи и катер в Черноморском.

Ночная атака на Крым, предварительно поражены: паромная переправа в порту Керчи. Катер в Черноморском,

– говорится в сообщении.

Заметим, что информации от других ведомств о попадании на полуострове пока не было.

Напомним, ранее Минобороны России заявило, что в течение ночной атаки средства их ПВО якобы перехватили и уничтожили над оккупированным Крымом 5 БпЛА самолетного типа, а еще 2 безэкипажных катера в Черном море.

Подробности о взрывах в Крыму