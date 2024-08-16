Во время атаки на Крым могли поразить паромную переправу и катер, – Братчук
Источник:Сергей Братчук
В ночь на 16 августа в Крыму раздавались взрывы. Предварительно, есть попадания, о которых россияне решили не упоминать.
Утром минобороны России “победно” отчитывалось о сбивании дронов и морских катеров. Однако представитель украинской добровольческой армии “Юг” Сергей Братчук сообщил, что есть попадания.
Смотрите также Оккупанты заявили об атаке на Крым и перечислили, что туда летело
Вероятные последствия ночной атаки на Крым
По словам Плетенчука, в результате атаки на Крым 16 августа могут быть поражены паромная переправа в порту Керчи и катер в Черноморском.
Ночная атака на Крым, предварительно поражены: паромная переправа в порту Керчи. Катер в Черноморском,
– говорится в сообщении.
Заметим, что информации от других ведомств о попадании на полуострове пока не было.
Напомним, ранее Минобороны России заявило, что в течение ночной атаки средства их ПВО якобы перехватили и уничтожили над оккупированным Крымом 5 БпЛА самолетного типа, а еще 2 безэкипажных катера в Черном море.
Подробности о взрывах в Крыму
- Атака началась около 01:38 ночи, в этот гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев написал в телеграм-канале, что в Севастополе "работает ПВО".
- Телеграм-канал "Крымский ветер" писал, что в Феодосии слышали стрельбу. Взрывы раздавались и в районе горы Митридат – там вспыхнул пожар, а над паромной переправой был виден дым. В окрестностях Керчи также виднелся дым. Еще взрывы слышали в районе Каменки под Симферополем, там возник пожар, в Бахчисарайском районе возле Орловки, а еще в Черноморском.
- Также сообщалось, что в Керчи на улице Советской повреждена коммуникация.
- "Крымский ветер" также сообщил, что в районе Керчи, по словам подписчиков, могла быть поражена ЗРК "Панцирь-С1", но независимых подтверждений этой информации нет.