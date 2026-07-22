От Ялты до Мариуполя: на оккупированных территориях раздаются мощные взрывы

Ночью 22 июля на временно оккупированных территориях раздавались взрывы. Более того, в некоторых местах уже пропало электричество.

Об этом сообщают ряд телеграм-каналов.

Что известно о взрывах на оккупированных территориях?

В 23:30 в Крыму начали объявлять воздушную тревогу. Около 00:30 на временно оккупированном полуострове раздались взрывы. Их слышали в Ялте, Феодосии и Алуште. После этого оккупанты в сети начали жаловаться на атаки дронов.

В Крыму пытались сбивать дроны: смотрите видео

Впоследствии взрывы также слышали в Бердянске, Геническе, Мариуполе и Донецке.

После взрывов в Крыму начались перебои с электричеством. Так, в Алуште и Ялте возникли перебои с электроснабжением. В сети также публикуются кадры пожаров.

Пожар после взрывов: смотрите видео

В сети высказали предположение, что в Ялте вспыхнул пожар в районе электроподстанции "Дарсан", которую уже неоднократно атаковали. В Алуште также раздавались взрывы вблизи энергетической инфраструктуры, а в Феодосии – в районе 18-го зенитно-ракетного полка.

Ранее, в ночь на 21 июля, Крым также подвергся удару. В некоторых местах вспыхнули пожары и пропало электроснабжение. Более того, ВСУ провели успешную операцию и провели атаку на МиГ-29 в Курской области.