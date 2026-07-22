Про це повідомляє низка телеграм-каналів.

Що відомо про вибухи на окупованих територіях?

О 23:30 в Криму почали оголошувати повітряну тривогу. Близько 00:30 на тимчасово окупованому півострові почали лунати вибухи. Їх чули у Ялті, Феодосії та Алушті. Після цього окупанти у мережі почали бідкатися на атаки дронів.

У Криму намагалися збивати дрони: дивіться відео

Згодом вибухи також чули у Бердянську, Генічеську, Маріуполі та Донецьку.

Після вибухів у Криму почало зникати світло. Так, в Алушті та Ялті виникли перебої з електроенергією. У мережі також публікують кадри пожеж.

Пожежа після вибухів: дивіться відео

У мережі припустили, що у Ялті спалахнула пожежа в районі електропідстанції "Дарсан", яку вже неодноразово атакували. В Алушті також вибухи лунали поблизу енергетичної інфраструктури, а у Феодосії – в районі 18-го зенітно-ракетного полку.