Место базирования российских самолетов: генерал армии оценил удары по Крыму

В ночь на 25 июня россияне жаловались на взрывы во временно оккупированном Крыму. Были предположения об ударе по аэродрому в Джанкое.

Об этом 24 каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что Силы обороны Украины продолжают методическую работу по выбиванию военных целей на оккупированных территориях. В прошлый раз взрывы в Крыму раздавались 13 июня.

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Что известно о взрывах в Крыму

Как отметил Маломуж, на этот раз были сообщения об атаке по аэродрому в Джанкое. Там размещена тактическая авиация врага, склады боеприпасов и нефтехранилище, которое обеспечивает самолеты горючим.

Все это комплексная работа по уничтожению ресурсов, которые накопил враг на прифронтовых территориях. Атакуем авиацию, ракетные и дроновые системы,

– сказал Маломуж.

Параллельно раздавались взрывы вблизи Таганрога. Уже были сообщения, что там удалось поразить завод "Атлант Аэро". Там изготавливают как беспилотники, так и запчасти к ним. Также в Центре противодействия дезинформации добавили, что это предприятие привлечено к производству дронов "Орион", комплексов РЭБ и систем для FPV-дронов и барражирующих боеприпасов.