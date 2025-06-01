Крым атаковали дроны: оккупанты перекрывали движение по Керченскому мосту

Временно оккупированную территорию Крыма ночью 30 июня атаковали дроны. С 23:50 на полуострове объявлена воздушная тревога.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Смотрите также СБУ ударила по аэродрому "Кировское" в Крыму: уничтожен вражеский "Панцирь-С1" и три вертолета

Что известно о ночной атаке на Крым

Из-за опасности применения дронов, которые все же долетели до Крыма в ночь на понедельник, оккупационная власть временно перекрыла движение по Крымскому мосту, что привело к пробке. Однако уже в 00:56 передвижение по мосту возобновили.

Пробка на Керченском мосту из-за тревоги: видео

В сети были сообщения о движении БпЛА с севера и запада полуострова.

Сообщество "Крымский ветер" сообщает, что с аэродрома "Кача" срочно подняли в воздух вертолеты.

Боятся добрых дронов,

– предположили администраторы.

На этот раз тревога была не безосновательной – дроны двигались неподалеку Керченского моста. Российские пропагандисты говорят, что БпЛА, по которым якобы "работала ПВО", были украинскими.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!

Крым атаковали дроны: смотрите видео

Так называемое министерство обороны России сообщило об уничтожении двух беспилотников над акваторией Азовского моря.

Напомним, последнее время атаки украинских военных по Крыму были успешными. Ночью 28 июня удалось нанести сокрушительный удар по одному из крымских аэродромов возле поселка Кировское, где было уничтожено вражескую технику.

А ночью 12 июня атаковала военные объекты на полуострове, повредив ценную технику и вызвав гибель российских оккупантов.