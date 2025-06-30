Про це пише 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Дивіться також СБУ вдарила по аеродрому "Кіровське" у Криму: знищено ворожий "Панцир-С1" та три гелікоптери

Що відомо про нічну атаку на Крим

Через небезпеку застосування дронів, які все ж долетіли до Криму в ніч проти понеділка, окупаційна влада тимчасово перекрила рух Кримським мостом, що призвело до затору. Однак вже о 00:56 пересування мостом поновили.

Затор на Керченському мосту через тривогу: відео

У мережі були повідомлення про рух БпЛА з півночі та заходу півострова.

Спільнота "Кримський вітер" повідомляє, що з аеродрому "Кача" терміново підняли в повітря гелікоптери.

Бояться добрих дронів,

– припустили адміністратори.

Цього разу тривога була не безпідставною – дрони рухлися неподалік Керченського мосту. Російські пропагандисти кажуть, що БпЛА, по яких нібито "працювала ППО", були українськими.

Обережно, у відео присутня ненормативна лексика!

Крим атакували дрони: дивіться відео

Так зване міністерство оборони Росії повідомило про знищення двох безпілотників над акваторією Азовського моря.

Нагадаємо, останнім часом атаки українських військових по Криму були успішними. Уночі 28 червня вдалося завдати нищівного удару по одному з кримських аеродромів біля селища Кіровське, де було знищено ворожу техніку.

А вночі 12 червня атакувала військові об'єкти на півосторові, пошкодивши цінну техніку та спричинивши загибель російських окупантів.