Взрывы как у Майкла Бэя: ГУР показало эпическое видео уничтожения катеров "Тунец" в Крыму
Источник:ГУР
Главное управление разведки 30 мая уничтожило в Крыму два скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец". Разведчики показали эпическое видео ночного налета на российский флот.
Украинские дроны пробирались к цели через шквальный огонь стрелкового оружия и пушек. Россияне также поднимали чуть ли не весь свой авиапарк, чтобы остановить легендарную "Group 13".
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Видео атаки на катера
В ночь на 30 мая спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" с помощью морских дронов Magura V5 в очередной раз атаковало российский флот в Крыму. Так, этот раз разведчикам удалось ликвидировать два вражеских катера. По предварительным данным, речь идет о скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец".
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С целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности – самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8,
– рассказали в ГУР.
Россияне также безрезультатно пытались уничтожить украинские дроны с помощью хаотичных островов из стрелкового оружия и 33-мм пушек. Однако ничего не помешало спецназовцам успешно выполнить работу.
В ГУР отметили, что спецоперация стала возможной благодаря поддержке глобальной платформы United24.
Что известно о катерах "Тунец
- Катера "Тунец" уже не впервые становятся целью украинских военных. В частности, 13 сентября 2023 года этот катер ликвидировали Силы обороны Юга в северо-западной части Черного моря.
- Это был второй такой борт всего за один месяц. Предыдущий "Тунец" уничтожили 3 сентября. Оккупанты пытались высадиться, но что-то не сложилось. Кроме корабля, ВСУ тогда ликвидировали 6 оккупантов, а еще 2 – ранили.
- Известно, что цена за новый модифицированный катер составляет 6,9 миллионов рублей. Стандартная версия в новом состоянии стоит около 6 миллионов рублей.
- Как утверждают оккупанты, линии корпуса катера имеют рубленую, угловатую форму, а ветровое стекло – обратный наклон. Такая форма позволяет при солнечной погоде снизить образование бликов на воде.