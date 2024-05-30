Взрывы как у Майкла Бэя: ГУР показало эпическое видео уничтожения катеров "Тунец" в Крыму

Главное управление разведки 30 мая уничтожило в Крыму два скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец". Разведчики показали эпическое видео ночного налета на российский флот.

Украинские дроны пробирались к цели через шквальный огонь стрелкового оружия и пушек. Россияне также поднимали чуть ли не весь свой авиапарк, чтобы остановить легендарную "Group 13".

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Видео атаки на катера

В ночь на 30 мая спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" с помощью морских дронов Magura V5 в очередной раз атаковало российский флот в Крыму. Так, этот раз разведчикам удалось ликвидировать два вражеских катера. По предварительным данным, речь идет о скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец".

"Взрывное" уничтожение 2 российских катеров: смотрите видео

С целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности – самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8,

– рассказали в ГУР.

Россияне также безрезультатно пытались уничтожить украинские дроны с помощью хаотичных островов из стрелкового оружия и 33-мм пушек. Однако ничего не помешало спецназовцам успешно выполнить работу.

В ГУР отметили, что спецоперация стала возможной благодаря поддержке глобальной платформы United24.

Что известно о катерах "Тунец