ГУР поразило вражеский буксир в Крыму: на Magura V5 отработали новую уникальную тактику

Российский флот снова понес потери в Черном море. Атака в ночь на 6 июня была особенной, потому что морские дроны смогли преодолеть боновые заграждения.

Целью стал рейдовый буксир проекта 498 "Сатурн" или "Протей". ГУР МО показало кадры атаки, и аналитики отметили, что она заслуживает отдельного внимания.

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Подробности ночной атаки в Крыму

Дроны Magura V5 атаковали буксир на озере Панское, рядом с Черноморским, с бухтой Узкая. Именно там несколько дней назад россияне потеряли два катера типа КС-701 "Тунец", а до этого – патрульный катер проекта 12150 "Мангуст".

Назвать потерю для России рейдового буксира критической – сложно. Потому что речь идет действительно об обычном буксире. Но эта атака заслуживает внимания, потому что во время нее явно было отработано преодоление боновых заграждений,

– отмечает издание.

В частности, на видео можно увидеть другой морской дрон-камикадзе, а на 17 секунде видео видно детонацию еще одного Magura V5.

Уже после этого оператор осторожно завел дрон в брешь, который сделал первый дрон и попал в бухту, впоследствии ударив по военным целям.

Стоит отметить, что на видео зафиксировано приближение дрона к двум различным буксирам, после чего связь с дронами оборвалась, очевидно из-за детонации. Хотя ГУР МОУ заявило об уничтожении только одного судна.

Почему эта атака является более важной, чем кажется на первый взгляд

Аналитики убеждены, что ключевым в этой атаке является отработка на практике прохождения боновых заграждений. Оказалось, это вполне возможно на практике.

Это важно, ведь именно такими средствами враг перекрыл Севастопольскую бухту, а также, скорее всего, использует в Новороссийске, где он спрятал все свои ударные корабли.

Также россияне держат свои подводные лодки в полупогруженном состоянии, что делает их отличной мишенью для морских дронов-камикадзе.

Важно! Ко Дню журналиста редакция 24 Канала присоединилась к большому #медиасбору – собираем 10 миллионов гривен на морской дрон Magura V5 для ГУР. Сбор только стартовал, присоединяйтесь и донатьте, чтобы Magura V5 становилось больше. Ведь проверено – чем больше морских дронов, тем меньше Черноморский флот РФ.