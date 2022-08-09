Им пора привыкать, – Пионтковский об истерике россиян по Крыму

Во временно оккупированном Крыму 9 августа на авиабазе оккупантов прогремели мощные взрывы. Российские пропагандисты уже начали истерить из-за этого в социальных сетях.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его мнению, это вполне понятно, ведь между Украиной и россией идет война.

К теме В Крыму раздались взрывы у военного аэродрома: все, что известно

Пора привыкать к этим реалиям

Эксперт объяснил, что военные объекты в Крыму являются допустимой целью в ходе военных действий. Особенно учитывая ситуацию на юге нашей страны.

Сейчас центр столкновения смещается на Юг Украины, а все обеспечение Юга проходит через Крымский перешеек и Крымский мост. Поэтому пора привыкать к этим реалиям,

– заметил Пионтковский.

Он добавил, что к подобным ситуациям должны привыкать и российские пропагандисты, и руководство страны-оккупанта.

Пионтковский о взрывах в Крыму и реакции пропагандистов: смотрите видео

Интересно "Бегите с пляжа" и "мосту приготовиться": сеть взорвалась мемами о "хлопке" в Новофедоровке

Взрывы в Крыму: что известно

Возле Новофедоровки в Крыму 9 августа прогремели взрывы на авиабазе россиян. Известно, что это территория аэродрома "Саки". Именно оттуда взлетали истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины. Сообщения о взрывах начали появляться после 15:20. Местные жители рассказывали, что слышали до 15-ти громких звуков.

Взрывы в оккупированном Крыму вызвали панику среди россиян. На полуострове появились километровые пробки, потому что все хотят эвакуироваться. Со стороны Евпатории направлялись колонны машин экстренных служб.

Оккупанты начали отгораживать место взрыва на 5 километров. Бывший работник СБУ Иван Ступак объяснил, что это делают для того, чтобы местные не могли подходить и снимать последствия поражения, то есть, чтобы эти фото и видео не попали в Украину. По его мнению, они не хотят, чтобы вооруженные силы проанализировали эти взрывы.

Тем временем российские СМИ публикуют самые разные версии событий: от диверсий до пожара при загрузке топлива. А "миролюбивые" россияне просят атаковать Киев и Львов.

В Офисе Президента уже отреагировали на взрывы в Новофедоровке. Глава ОП Андрей Ермак отметил, что украинский юг особенно прекрасен в августе.

Смотрите по теме – В Минобороны Украины прокомментировали взрывы в Крыму: видео