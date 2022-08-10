Аналитики ISW объяснили, почему москва не обвиняет Украину во взрывах в Крыму

Россия не стала обвинять Украину во взрывах в Крыму. Причиной агрессор назвал денотирование снарядов. В ISW объяснили, почему Россия не обвиняет в этом Украину.

Минобороны России утверждало, что несколько авиационных боеприпасов сдетонировали на складах авиабазы в Саках из-за "плохого протокола огня". Они отвергли информацию о том, что взрывы возле военного аэродрома нанесли удары ВСУ.

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Россия просто не могла признать, что ее ПВО не эффективна

У кремля нет никаких мотивов обвинять Украину в нанесении ударов, поскольку такие удары продемонстрировали бы неэффективность российских систем противовоздушной обороны, что уже показало украинское затопление "Москвы",

– говорится в сообщении.

Аналитики ISW говорят, что уж точную причину сейчас сказать трудно. Но официальная российская версия о случайном пожаре точно исключается. По мнению Института, это может быть диверсия или ракетный удар со стороны ВСУ.

Россия скрывает повреждение и панику людей

Минобороны России заявило, что инцидент не привел к повреждению их авиационной техники. Но на кадрах в социальных сетях видно, как пожарные тушат горящий самолет.

Коллаборант Сергей Аксенов утверждал, что российские чиновники эвакуируют лишь нескольких жителей домов вблизи авиабазы. Однако кадры в социальных сетях свидетельствуют о длинных пробках на подъезде к Крымскому мосту и отъезде нескольких микроавтобусов.

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