аксенов уже в Новофедоровке: для чего оккупанты отгораживают место взрыва аж на 5 километров

После мощных взрывов на военном аэродроме возле Новофедоровки туда срочно выехал ставленник россии в оккупированном Крыму сергей аксенов. Кроме того, оккупанты начали отгораживать место взрыва на 5 километров.

Об этом 24 каналу рассказал бывший работник СБУ Иван Ступак. Он говорит, что оккупанты уже начали придумывать разные причины взрыва.

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Что говорит аксенов о взрывах

Ставленник россии заявил кремлевским медиа, что в Новофедоровке, где произошли взрывы на военном аэродроме, гражданское население за медицинской помощью не обращалось. По его словам, говорить о причинах инцидента рано.

аксенов добавил, что там начали выставлять периметр оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и патрули с целью "исключить ранения местных жителей". К тому же, там все еще пожар и разлетаются обломки.

Эксперт объяснил заявления аксенова

Ступак говорит, что там могли пострадать люди, ведь место взрыва довольно близко к домам людей, вероятно, там вылетели окна.

Почему оккупанты сделали 5-километровую зону? Для того чтобы местные не могли подходить и снимать последствия поражения, то есть чтобы эти фото и видео не попали в Украину,

– объяснил экс-работник СБУ.

По его мнению, они не хотят, чтобы Украина проанализировала эти взрывы.

"Мы раньше тоже запретили журналистам и гражданским снимать последствия прилетов, чтобы россияне не могли сделать определенные выводы. Так россияне делают все зеркально и стараются не дать нам понять, что же мы поразили", – сказал он.

Ступак подчеркнул, что россияне будут объяснять эти взрывы двумя сценариями – "что ничего не произошло" и "мы всем отомстим".

Добавим, что российские сми пишут, что около 30 человек эвакуированы в Новофедоровке из прилегающих к аэродрому домов, их расселят в пансионатах и гостиницах.

Ступак о последствиях взрывов в Крыму и реакции россии: видео

Что произошло в Крыму

Возле Новофедоровки в Крыму раздались мощные взрывы. Они звучали возле аэродрома российских вооруженных сил. Сначала говорили о 4 взрывах, впоследствии появилась информация о 6 – 7, а затем даже 15.

Сейчас журналисты сообщают о двух пострадавших. Люди говорят, что было похоже, словно детонировали боеприпасы. В направлении места взрыва ехали много машин скорой помощи.

Местные сообщают, что пожар и взрывы продолжаются до сих пор, очевидно, детонируют находившиеся на складах боеприпасы врага. Стекла трясутся в десятках километров от эпицентра происшествия.

Добавим, что именно возле Новофедоровки расположен военный аэродром, откуда взлетают истребители и бомбардировщики, которые атаковали Юг Украины.

Интересно, что минобороны россии говорит, что сдетонировали снаряды, никто не пострадал, и техника тоже не повреждена. В то же время самопровозглашенные власти Крыма объявили эвакуацию в Сакском районе и объявили воздушную тревогу.

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